Подмосковье 07 декабря 2023, 13:34 Подмосковье вошло в топ популярных направлений России для туристов на Новый год Министерство культуры и туризма МО

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Многие россияне выбирают Подмосковье для празднования Нового года и Рождества. В Министерстве культуры и туризма Московской области заявили, что загруженность отелей региона на новогодние праздники приблизилась к 70%.

На черноморские курорты приходится 35% от всех новогодних броней, на втором месте — Кавказские Минеральные Воды (11%). Далее идут Подмосковье и Беларусь (по 7%), а также Абхазия (5%). Данные представил национальный туроператор «Алеан».

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«Москва и Подмосковье стали самыми популярными направлениями в 2023 году — здесь и культурно-познавательный, и спортивный и другие виды туризма, есть и на Рождество, на Новый год, детский и семейный туризм», — уточнил вице-президент Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы.

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