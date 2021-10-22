facebook_pixel
    22 октября 2021, 13:15

    Подмосковье вошло в топ-10 регионов России по активности онлайн-переписи

    Росстат: Подмосковье вошло в топ-10 регионов по активности онлайн-переписи

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Свыше 10,4% жителей Подмосковья уже прошли онлайн-перепись населения на «Госуслугах». Область оказалась в десятке регионов России, лидирующих по доле жителей, выбравших электронный формат.

    Подмосковье вошло в топ-10 регионов России по активности онлайн-переписи

    Об этом рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов на брифинге о Всероссийской переписи населения.

    За неделю участие приняли уже почти 14 миллионов жителей страны. Из них 11 миллионов переписались через «Госуслуги».

    Перепись на портале показала нам, что жители страны готовы к новым цифровым форматам. А в ряде регионов через интернет переписались более 10% населения — это даже больше, чем прогнозировалось

    Павел Смелов.

    Он добавил, что теперь таких показателей запланировали не только достичь во всех регионах, но и превзойти, повысив до 20–30%.

    Лидеры онлайн-переписи

    На первом месте по активности онлайн-переписи — Тульская область. Там «Госуслугами» воспользовались уже 15% жителей.

    Следом идут Республика Мордовия, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Санкт-Петербург, Республика Крым, Смоленская, Мурманская и Московская области.

    Ранее мы подробно рассказали, как распознать мошенников во время Всероссийской переписи населения.