Подмосковье вошло в топ-10 регионов России по активности онлайн-переписи

Свыше 10,4% жителей Подмосковья уже прошли онлайн-перепись населения на «Госуслугах». Область оказалась в десятке регионов России, лидирующих по доле жителей, выбравших электронный формат.

Об этом рассказал заместитель руководителя Росстата Павел Смелов на брифинге о Всероссийской переписи населения.

За неделю участие приняли уже почти 14 миллионов жителей страны. Из них 11 миллионов переписались через «Госуслуги».

Перепись на портале показала нам, что жители страны готовы к новым цифровым форматам. А в ряде регионов через интернет переписались более 10% населения — это даже больше, чем прогнозировалось Павел Смелов.

Он добавил, что теперь таких показателей запланировали не только достичь во всех регионах, но и превзойти, повысив до 20–30%.

Лидеры онлайн-переписи

На первом месте по активности онлайн-переписи — Тульская область. Там «Госуслугами» воспользовались уже 15% жителей.

Следом идут Республика Мордовия, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Санкт-Петербург, Республика Крым, Смоленская, Мурманская и Московская области.

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