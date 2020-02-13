Подмосковье вошло в топ-5 регионов для инвестиций. Для бизнеса есть все условия

Московская область вошла в топ-5 самых привлекательных для инвестиций регионов России. Эксперты оценили потенциал для вложений бизнеса в Подмосковье как высокий.

Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности регионов Национального рейтингового агентства (НРА) по итогам 2019 года, высокий уровень отметили у 24 регионов России. На самых престижных позициях оказались Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий АО, Татарстан, Московская, Тюменская, Ленинградская области и другие.

На эти регионы с высоким уровнем привлекательности для бизнеса приходится 62% от всего объема инвестиций, отметила газета «Известия». По мнению экспертов, регионы привлекают бизнес за счет льготных условий, софинансирования проектов, реализации национальных проектов и послания президента Федеральному собранию.

В Московской области существуют льготы для грузоперевозчиков, строительства, аренды бизнес-центров и земли для инвестиционных проектов, для поддержки сельского хозяйства.

В Подмосковье расположено восемь из 13 российских наукоградов: Дубна, Пущино, Черноголовка, Протвино, Реутов, Жуковский, Королев и Фрязино. Здесь работает 59 индустриальных парков с уже подготовленными условиями для всех типов производств. В 2020 году появится Центр защиты и поддержки бизнеса.

В ежегодном обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил создать центры «Мой бизнес» на каждой территории, где их еще нет. Кроме того, предстоит продумать специальные условия для бизнеса для отдаленных муниципалитетов Подмосковья.