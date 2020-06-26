    26 июня 2020, 13:24

    Подмосковье вошло в топ-5 регионов ЦФО по обеспечению жителей качественной питьевой водой

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Среди 18 субъектов Центрального федерального округа Подмосковье занято пятую позицию по доле населения, обеспеченного качественной питьевой водой. Получают ее через централизованные системы.
    Подмосковье вошло в топ-5 регионов ЦФО по обеспечению жителей качественной питьевой водой

    В Подмосковье качественной водой обеспечено 91,7% населения. Об этом рассказал министр ЖКХ Антон Велиховский.

    И это значительно превышает средний показатель по Российской Федерации — 85,5%

    Антон Велиховский.

    По его словам, получить такой результат позволили программы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, выполненные в прошлом году.

    Также за последние шесть лет качество питьевой воды в регионе улучшили уже более чем для 1,5 миллиона жителей. Это сделали благодаря губернаторской программе «Чистая вода».

    Все запланированные на 2020 и 2021 годы мероприятия позволят улучшить качество питьевой воды для 400 тысяч жителей

    Антон Велиховский.

    В этом году в рамках программы «Чистая вода» модернизируют и построят 33 водозаборных узла в восьми округах региона.

    Так, например, в Орехово-Зуеве выполнили капитальный ремонт систем, а в Коломне оборудовали 16 станций обезжелезивания. А реконструируют водозаборные узлы в Можайске, Волоколамске, Дмитрове, Дзержинске, Луховицах, Егорьевске и других округах.