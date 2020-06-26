Подмосковье вошло в топ-5 регионов ЦФО по обеспечению жителей качественной питьевой водой

В Подмосковье качественной водой обеспечено 91,7% населения. Об этом рассказал министр ЖКХ Антон Велиховский.

И это значительно превышает средний показатель по Российской Федерации — 85,5% Антон Велиховский.

По его словам, получить такой результат позволили программы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, выполненные в прошлом году.

Также за последние шесть лет качество питьевой воды в регионе улучшили уже более чем для 1,5 миллиона жителей. Это сделали благодаря губернаторской программе «Чистая вода».

Все запланированные на 2020 и 2021 годы мероприятия позволят улучшить качество питьевой воды для 400 тысяч жителей Антон Велиховский.

В этом году в рамках программы «Чистая вода» модернизируют и построят 33 водозаборных узла в восьми округах региона.

Так, например, в Орехово-Зуеве выполнили капитальный ремонт систем, а в Коломне оборудовали 16 станций обезжелезивания. А реконструируют водозаборные узлы в Можайске, Волоколамске, Дмитрове, Дзержинске, Луховицах, Егорьевске и других округах.