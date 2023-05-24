Подмосковье 24 мая 2023, 13:56 Подмосковье вошло в топ-5 регионов России с самым активным развитием бизнеса в сфере кемпинга https://welcome.mosreg.ru/

Читать 360tv в

Московская область вошла в пятерку самых активных регионов России по развитию бизнеса в сфере кемпинга. Соответствующие исследования провел проект «Контур.Фокус». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Самым активным регионом по развитию кемпингового бизнеса стал Краснодарский край — там работает 82 организации. Следом идут Москва, Башкортостан, Приморский край и Подмосковье.

Реклама

Рейтинговые исследования охватили период с января 2021 года по май 2023 года. Согласно статистике, стабильная положительная динамика бизнеса вызвана тем, что, несмотря на небольшое количество регистраций, отмечаются только единичные ликвидации.

На долю ИП в данном направлении приходится около половины всего рынка. В 2022 году в Московской области заработало около 20 глэмпингов и кемпингов более чем на 150 мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе пройдут сотни мероприятий в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».