Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по цифровой зрелости | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 17:59 Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по цифровой зрелости

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Подмосковье вошло в пятерку регионов по уровню цифровой зрелости по итогам трех кварталов этого года. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина рассказала, что регион регулярно занимает высокие места в федеральных рейтингах. Теперь он стал одним из лучших по цифровой зрелости.

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«Это неудивительно: например, на региональном портале можно получить 258 онлайн-услуг, также появляются новые сервисы и внедряются современные технологии. Для IT-компаний созданы благоприятные условия развития, и мы оперативно реагируем на вызовы времени», — объяснила она.

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В основу рейтинга вошли семь показателей. Среди них — цифровая зрелость по отраслям, платформа обратной связи, меры поддержки IT-компаний, информационная безопасность и другие.

В пятерку лучших также вошли Липецкая область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская и Кемеровская области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.