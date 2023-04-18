Подмосковье 18 апреля 2023, 17:29 Подмосковье вошло в топ-5 регионов России для семейных путешествий в мае Фотобанк Московской области

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Московская область вошла в пятерку лидеров регионов России для семейных путешествий в мае 2023 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

На первом месте оказался Санкт-Петербург. Там 16% семей забронировали жилье для отдыха в мае. Кроме того, в десятку самых популярных направлений вошли Сочи, Казань, Анапа, Кисловодск, Геленджик, Нижний Новгород, Волгоград и Калининград.

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Отмечается, что туристический поток в Подмосковье с начала года вырос более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными округами для отдыха стали Дмитров, Коломна и Одинцово.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт welcome.mosreg.ru позволяет находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.

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