Подмосковье вошло в топ-5 регионов по вовлеченности в проект «Пушкинская карта» | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 14:56 Подмосковье вошло в топ-5 регионов по вовлеченности в проект «Пушкинская карта»

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Московская область пошла в список российских регионов, которые являются лидерами по использованию «Пушкинской карты» за последний месяц. В ней принимают активное участие многие учреждения Подмосковья. Например, театры, дома культуры и другие.

«С начала текущего года в регионе выдано свыше 260 тысяч „Пушкинских карт“, по карте реализовано более 141 тысяч билетов в культурные учреждения», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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С начала работы этой программы по всей стране в ней приняли участие уже почти восемь тысяч различных организаций. Оформить «Пушкинскую карту» совсем не сложно — нужно сначала подать заявление на госуслугах. На ней изначально будет пять тысяч рублей. Такие карты выдаются людям в возрасте от 14 до 22 лет. По такой карте можно приобретать билеты на очень многие интересные культурные программы, концерты, экскурсии и другое. А с 1 февраля область действия карты была значительно расширена — теперь по ней можно купить еще и билеты в кино, в программе участвуют многие фильмы отечественного производства.

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