Подмосковье 10 февраля 2023, 18:07 Подмосковье вошло в топ-5 регионов по привлечению льготных кредитов для малого бизнеса в 2022 году

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В 2022 году представители малого и среднего бизнеса Подмосковья воспользовались гарантиями и поручительствами участников Национальной гарантийной системы и привлекли 812,5 миллиарда рублей льготных кредитов. Таким образом, за 12 месяцев господдержкой в рамках реализации нацпроекта по развитию МСП воспользовались свыше 44 тысяч предпринимателей.

«Объем кредитов с поручительством за прошлый год вырос на 68% по сравнению с 2021 годом. Одновременно число МСП, получивших данную меру поддержки, увеличилось в 2,5 раза», — сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Он также подчеркнул, что добиться подобных результатов удалось за счет совершенствования гарантийного механизма, расширения использования инструмента «зонтичных» поручительств, а также пересмотра требований к деятельности региональных гарантийных организаций. Важную роль сыграли и антикризисные изменения Банка России, внесенные в Программу стимулирования кредитования.

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«В обновленной стратегии развития Корпорации МСП предусмотрен переход от объемов оказываемой поддержки к увеличению количества получателей. И для нас очень важно, что три четверти кредитных договоров с использованием инструментов НГС заключили микропредприятия», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Больше всего финансовой поддержки в 2022 году привлек малый и средний бизнес в обрабатывающих производствах и сельском хозяйстве.

«Предпринимателям Подмосковья доступен ряд федеральных и региональных мер поддержки. В 2022 году малый и средний бизнес Московской области привлек 49,4 миллиарда рублей льготных кредитов в рамках НГС, что на 82% больше, чем годом ранее», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Национальная гарантийная система, оператором которой выступает Корпорация МСП, нацелена на помощь предпринимателям в получении банковского финансирования при помощи гарантий и поручительств в случае отсутствия залога или его недостатка.

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