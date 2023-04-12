Подмосковье 12 апреля 2023, 12:02 Подмосковье вошло в топ-5 регионов по числу подданых заявок на конкурс «Лидеры России»

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Подмосковье вошло в пятерку регионов по количеству подданых заявок на конкурс «Лидеры России». На нем покажут свои навыки управленцы в разных профессиональных сферах.

Конкурс стартовал 4 апреля. За это время на него подали свыше 40 тысяч заявок из 89 регионов России и 61 страны. По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, более половины участников – опытные управленцы в возрасте от 30 до 50 лет. Заявки приходят в разных профессиональных сферах, это промышленность, образование, строительство и архитектура, IT и другие направления. Наибольшую активность проявили жители ЦФО.

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«В топ-15 регионов по количеству регистраций за это время вошли: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Московская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Свердловская область, Нижегородская область, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Калининградская область, Томская область, Самарская область, Ростовская область», - сказал он.

Среди главных призов конкурса – грант в размере миллиона рублей на обучение, а также возможность встретиться с наставником среди ведущих российских управленцев и карьерные консультации. Подать заявку можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил рост малого бизнеса. По словам губернатора, одной из важных задач, которые стоят перед властями, является сопровождение проектов предпринимателей.

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