Подмосковье 10 февраля 2023, 09:36 Подмосковье вошло в топ-5 регионов по числу лотов на электронной площадке по продаже вторсырья

Читать 360tv в

Подмосковье вышло в лидеры по количеству лотов на электронной площадке по купле-продаже вторсырья. В регионе разместили 17 предложений на общую сумму 119 миллионов рублей.

«Российский экологический оператор» запустил цифровую биржу в сентябре прошлого года. На ней продавцы и покупатели вторсырья могут найти друг друга, а также получить услуги по сопровождению сделок. По количеству лотов на исполнение расширенной ответственности производителей Подмосковье вошло в топ-5 регионов страны. Их общая сумма составила 119 миллионов рублей.

Реклама

Расширенная ответственность производителей — это механизм экономического регулирования, обязывающий производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов. Генеральный директор «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что биржа была создана для того, чтобы сделать эти процессы более прозрачными и контролируемыми. После принятия закона о РОП, предприятиям придется платить экосбор или заниматься утилизацией самостоятельно.

Реклама

«Пока законопроект о РОП находится на рассмотрении. Но когда он будет принят, то производителям придется либо платить экосбор, либо заниматься самостоятельной утилизацией. Имеется в виду, что такую услугу можно купить у проверенных организаций, и все они как раз будут размещены на нашей бирже», — сказал он.

Как отметил глава МинЖКХ региона Антон Велиховский, Подмосковье развивает для этих целей региональный маркетплейс и ассоциацию переработчиков.

«Мы создали специальную платформу — „маркетплейс“, на которой все вторичные ресурсы официально размещаются, и, соответственно, потребитель этого сырья также в режиме онлайн видит цены и производителей. И еще, самое главное, это качество ВМР, которое мы в итоге будем получать», — отметил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по реализации нацпроектов в 2022 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».