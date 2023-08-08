Подмосковье 08 августа 2023, 15:55 Подмосковье вошло в топ-5 направлений для путешествий по России Министерство культуры и туризма МО

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Московская область вошла в пятерку самых популярных направлений для путешествий по России. На долю поездок в регион приходится 10% всех туров, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья со ссылкой на сервис бронирования отелей МТС Travel.

Такой же процент поездок имеет столица. На втором месте оказался Краснодарский край с 8% от всего количества путешествий про стране, далее следует Санкт-Петербург и Ленинградская область — 5%, Ростовская область — 4% и Республика Татарстан — 3%.

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«Согласно исследованию, на регионы Дальнего Востока пришлось 4% от туристических поездок по России за первые семь месяцев 2023 года. В целом турпоток по России за этот период вырос на 9% в годовом сопоставлении», — уточнили в ведомстве.

Сервис проанализировал турпоток за пределы домашнего региона минимум с одной ночевкой и не более двух недель.

С начала года Подмосковье посетили 11,1 миллиона туристов. Это на 10% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о едином стандарте открытия бизнеса в парках. По его словам, основная задача — поддержать предпринимателей и их услуги для посетителей.

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