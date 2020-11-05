05 ноября 2020, 16:22
Подмосковье вошло в топ-3 по количеству победителей конкурса «Большая перемена»
Всероссийский школьный конкурс «Большая перемена» завершился в международном детском центре «Артек». Подмосковье вошло в топ-3 по количеству победителей. Об этом сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина.
Школьники из Московской области привезли с собой 43 диплома победителя. Они получили денежные награды. Так, ученикам 11-х классов вручили по миллиону рублей, а 9-10-х — по 200 тысяч.
В топ-20 школ по результатам конкурса вошли две из Подмосковья: Наро-Фоминский лицей имени Волошиной и гимназия № 18 Люберец. Они получат по два миллиона рублейИрина Каклюгина.
Она отметила, что деньги направят на развитие образовательной среды. Всего на финал конкурса «Большая перемена» пригласили 86 старшеклассников из Подмосковья.
Его организовали «Россия — страна возможностей», Российское движение школьников, «ПроеКТОриЯ» и «Роспатриотцентр» при поддержке Министерства просвещения России.