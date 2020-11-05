Подмосковье вошло в топ-3 по количеству победителей конкурса «Большая перемена»

Школьники из Московской области привезли с собой 43 диплома победителя. Они получили денежные награды. Так, ученикам 11-х классов вручили по миллиону рублей, а 9-10-х — по 200 тысяч.

В топ-20 школ по результатам конкурса вошли две из Подмосковья: Наро-Фоминский лицей имени Волошиной и гимназия № 18 Люберец. Они получат по два миллиона рублей Ирина Каклюгина.

Она отметила, что деньги направят на развитие образовательной среды. Всего на финал конкурса «Большая перемена» пригласили 86 старшеклассников из Подмосковья.

Его организовали «Россия — страна возможностей», Российское движение школьников, «ПроеКТОриЯ» и «Роспатриотцентр» при поддержке Министерства просвещения России.