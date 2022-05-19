Подмосковье вошло в топ-3 субъектов РФ по индексу развития инфраструктуры

InfraOne Research вычислили индекс развития инфраструктуры Подмосковья (ИРИ) за 2021 год.

По итогам 2020 года индекс равнялся 6,59, что было больше, чем у 82 регионов страны. За год этот индекс уменьшился на 0,06.

По данным InfraOne Research, лучше среднероссийского уровня в Подмосковье развиты четыре отрасли: транспортная, энергетическая, коммунальная и телекоммуникационная.

По индексу коммунальной инфраструктуры Московская область занимает 19-е место в России и 5-е место в Центральном федеральном округе. А по индексу энергетической инфраструктуры регион занимает шестое место в России и второе место в Центральном федеральном округе.

Социальная сфера в Подмосковье испытывает наибольшую потребность в дополнительном финансировании. В 2020 году область потратила на инфраструктуру 83,8 миллиардов рублей. Этот показатель на 16,8% больше, чем в 2019 году (9,4% расходов его бюджета).

В расчетах индекса коммунальной инфраструктуры учитывались обеспеченность населения регионов источниками теплоснабжения и водоснабжения, а также водоотведения; долю благоустроенного жилого фонда, то есть обеспеченного основными видами удобств; аварийность и ветхость жилья. В случае с объектами теплоснабжения принимался во внимание климатический фактор, такой как продолжительность отопительного сезона и уровень минимальных температур.

В индекс не была включена сфера обращения с твердыми коммунальными отходами. Максимальное значение отраслевого индекса — 10.

При расчете индекса роста энергетической инфраструктуры учитывали:

• объем производства электроэнергии в регионе

• объем потребления электроэнергии в регионе как косвенную характеристику наличия и развития распределительных сетей

• долю потерь электроэнергии при ее доставке; обеспеченность населения региона электроэнергией

• наличие и мощность возобновляемых источников энергии (солнечные, ветровые и геотермальные электростанции)