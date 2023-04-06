Подмосковье 06 апреля 2023, 16:18 Подмосковье вошло в топ-3 страны по числу лизинговых заявок от предпринимателей

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В первом квартале 2023 года МСП Лизинг, которая является дочерней структурой Корпорации МСП, получила более 120 заявок из 40 регионов на общую сумму более 1,7 миллиарда рублей. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми активными были Москва, которая подала заявки на общую сумму 213,9 миллиона рублей, а также Московская область — 174,6 миллиона.

Сумма среднего чека составляет 14,4 миллиона рублей. Во втором квартале этого года в Подмосковье начнется новый этап подачи заявок.

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«Мы запустили заявочную кампанию в последние дни февраля этого года. Фактически за один месяц, март, мы превзошли в разы те результаты, которые продемонстрировали четыре лизинговые компании за первые три месяца прошлого года», — сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В этом году подачу и обработку заявок полностью оцифровали. Проверка клиентов на соответствие критериям лизинговой программы происходит автоматически.

К концу 2023 года Корпорация МСП намерена предоставить микро-, малому и среднему бизнесу лизинговое финансирование на общую сумму 9,5 миллиарда рублей. Также организация запустит льготный лизинг с лимитом до 100 миллионов рублей для средних предприятий по программе «Приоритет».

Подать заявку на получение лизинговой поддержки можно на цифровой платформе МСП.РФ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что многие российские предприниматели реализуют свои мечты и таланты на территории Подмосковья. Благодаря этому в регионе уже на протяжении нескольких лет наблюдается рост малого предпринимательства.

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