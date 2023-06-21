Подмосковье 21 июня 2023, 14:25 Подмосковье вошло в топ-3 самых посещаемых туристами регионов России с начала года Министерство культуры и туризма МО

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Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан стали самыми посещаемыми для путешествий регионами страны за пять месяцев года. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Рейтинг на основе исследования туристической активности за пять месяцев составил сотовый оператор Tele2. С января по май Москву посетили 19,7 миллиона путешественников, Подмосковье — 9,3 миллиона, Санкт-Петербург — 4,8 миллиона, Краснодарский край — 3,2 миллиона человек.

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Главными целями гостей в Подмосковье стали классический туризм, деловые поездки, визиты к родственникам и посещение храмов. Среднее время поездки составило три дня.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что узнать обо всех культурных событиях региона, подобрать отель и запланировать путешествие можно на главном туристическом портале Подмосковья.

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