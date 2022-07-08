Подмосковье вошло в топ-3 самых популярных направлений для летнего отдыха у россиян

Московская область вошла в тройку самых популярных направлений внутреннего туризма в летний сезон. Об этом сообщили в Минкультуры и туризма региона.

В топе популярных направлений также Москва и Краснодарский край.

Популярностью у туристов в этом сезоне пользуются отдых на природе и автопутешествия на небольшие расстояния с посещением достопримечательностей.

С начала года Московскую область посетили свыше 10 миллионов туристов. По предварительной оценке, за лето в регионе побывают порядка восьми миллионов путешественников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал самые яркие культурные события лета в Подмосковье.