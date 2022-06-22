Подмосковье вошло в топ-3 российского рейтинга по инвестпривлекательности

В 2022 году Подмосковье впервые вошло в топ-3 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Регион и дальше будет работать над развитием этой сферы, ему уже удалось подняться с седьмой на третью строчку по инвестпривлекательности. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Это стало итогом совместной работы команды регионального правительства под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Во-первых, региону удалось значительно сократить сроки строительства — здесь они в среднем в три раза меньше, чем в целом по РФ», — рассказала глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в Московской области удалось разработать серьезный список мер поддержки бизнеса. Например, запущена программа «Промышленная ипотека», ее поддержал лично президент России Владимир Путин.

По словам Екатерины Зиновьевой, сейчас Подмосковье активно принимает участие в различных программах по импортозамещению. На текущий момент готовится к запуску уже больше 120 проектов. Например, в сфере машиностроения, производства лекарств, в пищевой и химической промышленности. Развивается также сельское хозяйство. Если получится реализовать все эти проекты, поток инвестиций может составить больше 90 миллиардов рублей, в Подмосковье появится свыше 14 тысяч новых рабочих мест.