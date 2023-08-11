11 августа 2023, 12:09
Подмосковье вошло в топ-3 России по числу пользователей сервиса помощи начинающим предпринимателям
Начинающие предприниматели могут воспользоваться Цифровой платформой МСП.РФ. Почти 15 тысяч представителей бизнеса из всех регионов России воспользовались помощью ее сервисов. Наиболее активными оказались пользователи из Москвы, Московской области и Республики Татарстан.
Всего сервисами «Регистрация бизнеса», «Выбор организационно-правовой формы», «Выбор налогового режима» и «Получение электронной подписи» воспользовались почти 20 тысяч раз.
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«Запуск собственного бизнеса — важный и непростой процесс. Цифровая платформа МСП.РФ помогает начинающим предпринимателям в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
С помощью сервисов начинающие предприниматели могут получить рекомендации по корректному выбору налогового режима или определиться с организационно-правовой формой своего предприятия.
Цифровую платформу МСП.РФ разработала Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития. Сейчас там доступно более 22 сервисов и свыше 4,5 тысячи государственных мер поддержки бизнеса.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
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