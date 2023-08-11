Подмосковье 11 августа 2023, 12:09 Подмосковье вошло в топ-3 России по числу пользователей сервиса помощи начинающим предпринимателям Unsplash

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Начинающие предприниматели могут воспользоваться Цифровой платформой МСП.РФ. Почти 15 тысяч представителей бизнеса из всех регионов России воспользовались помощью ее сервисов. Наиболее активными оказались пользователи из Москвы, Московской области и Республики Татарстан.

Всего сервисами «Регистрация бизнеса», «Выбор организационно-правовой формы», «Выбор налогового режима» и «Получение электронной подписи» воспользовались почти 20 тысяч раз.

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«Запуск собственного бизнеса — важный и непростой процесс. Цифровая платформа МСП.РФ помогает начинающим предпринимателям в режиме единого окна и в течение пары дней приступить к полноценной работе», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

С помощью сервисов начинающие предприниматели могут получить рекомендации по корректному выбору налогового режима или определиться с организационно-правовой формой своего предприятия.

Цифровую платформу МСП.РФ разработала Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития. Сейчас там доступно более 22 сервисов и свыше 4,5 тысячи государственных мер поддержки бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода.

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