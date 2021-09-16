Подмосковье вошло в топ-3 регионов по сбору овощей в зимних теплицах
Подмосковье закрепилось на втором месте в России по сбору овощей в теплицах. Регион продолжает сохранять свою позицию в топ-3.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, с начала года в теплицах собрали около 80 тысяч тонн овощей.
Это на пять тысяч больше, чем год назад. В основном это сбор огурцов, помидоров, зеленых культур.
В рейтинге регионов России по валовому сбору овощей в теплицах область уверенно занимает второе место
Он уточнил, что сейчас Подмосковье уступает лишь Липецкой области. Общая площадь зимних теплиц в регионе составляет около 167 гектаров.
Удерживать позицию Подмосковью позволяют предприятия «Агрокультура Групп» из Каширы, «Матвеевское» и «Агроном» из Одинцова, «Иванисово», «Луховицкие овощи», «Аграрное» из Орехово-Зуева и не только.
Ожидается сохранение положительной динамики по итогам 2021 года, подытожил Воскресенский.