По экспорту мороженого Подмосковье стало одним из регионов-лидеров Центрального федерального округа России. Оно занимает второе место в топ-3. А за первый квартал года область экспортировала на 59,43% больше, чем прежде.

Так, десерт продали на 273,9 тысячи долларов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Сегодня Всемирный день мороженого. В такой праздник приятно сообщить, что область идет на почетном втором месте в ЦФО по экспорту мороженого Андрей Разин.

Мороженое выпускают десять предприятий Подмосковья. Среди них лидирует компания «Чистая линия» из Долгопрудного. Она произвела 16 тысяч тонн десерта в прошлом году и увеличивает показатель.

Министр подчеркнул, что, помимо крупных предприятий, такое лакомство стали делать фермеры. Многие подмосковные марки уже входят в топ-10 брендов мороженого по версии Роскачества.

Так, подмосковные производители постоянно увеличивают свое производство мороженого. Это говорит о том, что спрос на наши бренды есть всегда, не только жарким летом Андрей Разин.

За прошлый год регион экспортировал десерт на 1,6 миллиона долларов. Он произвел 52,4 тысячи тонн мороженого.

Область заняла первое место в России по экспорту шоколадных изделий и какао. Продукцию скупают в странах СНГ, Саудовской Аравии, а также ОАЭ.

Кроме того, Подмосковье — российский лидер по экспорту сыра и молочной продукции. Ее преимущественно поставляют США и странам СНГ.