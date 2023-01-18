Подмосковье 18 января 2023, 15:24 Подмосковье вошло в топ-3 регионов России в туристическом рейтинге Unsplash

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Три самых популярных направления для туризма в России за 2022 год определили с помощью национального рейтинга. Подмосковье оказалось на второй строчке списка, уступив Краснодарскому краю и обогнав Москву.

В региональном Министерстве культуры и туризма уточнили, что Московская область за год смогла значительно улучшить свои позиции и принять больше гостей, чем в 2021-м. Данные проанализировали в центре информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнале «Отдых в России». В итоге Краснодар оказался на первом месте списка, Подмосковье — на втором, Москва — на третьем.

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В ходе исследования специалисты оценивали не только турпоток, но и потенциал территорий, уровень развития инфраструктуры, количество и звездность отелей, а также доходность сферы гостеприимства и популярность региона у иностранцев. На итоговые данные повлияли также уровень преступности, интерес к курортам в интернете и СМИ.

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«Это не просто подсчет турпотока, а качественная и всесторонняя оценка. То, что Московская область уверенно вышла на второе место рейтинга, важно и показательно. Значит, мы двигаемся в верном направлении», — отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Подмосковье предлагает самый разнообразный отдых: от глэмпингов на природе до фешенебельных пятизвездочных отелей. Здесь множество древних городов с богатой историей, уникальные музеи и театры, самые разнообразные отели и рестораны. Обо всех точках притяжения можно узнавать на туристическом портале welcome.mosreg.ru. Губернатор Андрей Воробьев назвал туризм важным вектором развития региона.