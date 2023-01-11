Подмосковье 11 января 2023, 15:20 Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по турпотоку в новогодние каникулы

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Ассоциация туроператоров России составила рейтинг самых востребованных регионов в период новогодних каникул. Подмосковье оказалось на самой вершине этого списка.

Первую позицию рейтинга делят Москва и Подмосковье, которые приняли по два миллиона туристов в период с 30 декабря по 8 января. Следом идет Санкт-Петербург — здесь побывал один миллион путешественников.

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Общее количество россиян, которые отправились в поездки по стране на этих каникулах, превысило 10 миллионов человек. При этом путешественники демонстрируют стабильный спрос к Подмосковью: в этом году турпоток такой же, как и в прошлом. Чаще всего посещают Коломну, Серпухов, Сергиев Посад и Одинцово.

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Губернатор Андрей Воробьев порекомендовал узнавать обо всех культурных событиях на туристическом портале Московской области. Здесь так же можно заранее спланировать свое путешествие, воспользовавшись обширной базой отелей и глэмпингов.