Подмосковье 11 января 2023, 17:18 Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по цифровизации малого и среднего бизнеса

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Московская область стала третьей среди российских регионов по числу малых и средних бизнесов, купивших программное обеспечение (ПО) со скидкой 50%, а также по количеству таких программ. Самыми популярными оказались ПО для торговли, ведения документооборота, клиентского сервиса, CRM и организации работы предприятий общепита.

«Цифровые инструменты продолжают набирать популярность, ведь они позволяют оперативно и с минимальными затратами решить целый спектр задач, стоящих перед предпринимателем: от ведения бухгалтерии и документооборота до управления персоналом и аналитики в социальных сетях», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

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По ее словам, министерство старается упростить работу бизнеса. Так, в 2021 году в электронный вид перевели все инструменты поддержки предпринимателей. Сейчас ведомство ежегодно обрабатывает более шести тысяч онлайн-заявок от коммерсантов Подмосковья.

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Поддержка бизнеса осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Ее оператором является Российский фонд развития информационных технологий.

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