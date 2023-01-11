Подмосковье 11 января 2023, 12:09 Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по сбору тепличных овощей зимой

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Подмосковье вышло в лидеры России по сбору зимних тепличных овощей. В топ-3 также вошли Липецкая и Белгородская области, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

«В прошлом году в Подмосковье собрано почти 114 тысяч тонн зимних тепличных овощей. Урожай огурцов составил более 73 тысяч тонн, томатов — 38,7 тысячи тонн. Еще почти две тысячи тонны пришлось на прочие культуры», — рассказал он.

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Всего в 2022 году в России было собрано 1,25 миллиона тонн тепличных овощей, это рекордный урожай, который на 7% превысил показатели 2021 года.

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В Подмосковье активно развивают овощные хозяйства. Так, в прошлом году в Луховицах заработала третья очередь комплекса «Луховицкие овощи», где в планах производить до 15 тысяч тонн огурцов и свыше 3,5 тонны томатов ежегодно. В проект инвестировали около 4,8 миллиарда рублей. Урожай оттуда будут поставлять в том числе в соседние регионы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей. Работу по его внедрению продолжат в наступившем году.

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