Подмосковье 27 января 2023, 14:47 Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по количеству участников конкурса компьютерной грамотности Unsplash

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Больше 260 жителей Московской области старше 50 лет приняли участие во всероссийском конкурсе компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2022». Подмосковье заняло третье место в рейтинге самых активно участвовавших регионов России.

«Интернет для жителей пожилого возраста — это новые возможности общения и получения госуслуг без очередей. На конкурсе своими успехами в изучении современных технологий поделились 265 пенсионеров Подмосковья» — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Женщины составили большую часть подмосковных участников конкурса «Спасибо Интернету — 2022». Московская область заняла третье место в номинации «Самый активный регион».

Обучение пожилых людей компьютерной грамотности проходит в цифровых зонах МФЦ и в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Активное долголетие». Можно заранее посмотреть расписание занятий на портале проекта и начать осваивать Сеть.