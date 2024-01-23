Подмосковье 23 января 2024, 15:03 Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по количеству переобучившихся на новую профессию Министерство социального развития Подмосковья

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Московская область вошла в тройку лидеров России по количеству жителей, которые прошли обучение на новую профессию в рамках нацпроекта «Демография». Об этом рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Возможностью освоить новую профессию воспользовались уже около 10 тысяч жителей Подмосковья. В тройке лидеров России по этому показателю также значатся Москва и Санкт-Петербург.

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В министерстве социального развития напомнили, что в этом году пройти обучение по нацпроекту смогут также инвалиды, жители в поисках работы по востребованным профессиям, мамы и папы в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Подробные условия можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки в регионе доступны многодетным семьям.

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