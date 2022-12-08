Подмосковье 08 декабря 2022, 15:16 Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по качеству обращения с отходами

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Москва, Подмосковье и Нижегородская область стали лучшими регионами страны по качеству обращения с отходами. Рейтинг составили в рамках «Зеленой премии» Российского экологического оператора.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что премию проводят уже второй год подряд. На этот раз в лидеры попало 20 субъектов.

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Подмосковье заняло второе место в номинации «Регионы России». По словам Дениса Буцаева, в этом году среди критериев оценки появился новый показатель, отражающий инвестиционную достаточность.

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Эксперты оценили, насколько активно регион увеличивает мощности по утилизации и обработке.

«Каким-то регионам это позволило улучшить показатели, каким-то — наоборот. В целом многие субъекты за год, после проведения первой „Зеленой премии“, проделали большую работу. Например, Чувашия поднялась сразу на 34 строчки, а Москва — на 21», — отметил Буцаев.

Ожидается, что рейтинг продолжит мотивировать регионы на развитие инфраструктуры обращения с отходами. Кроме того, он отражает, насколько людям комфортно заниматься раздельным сбором мусора.

Для составления рейтинга эксперты оценивали количество жителей, занимающихся раздельным сбором отходов, а также показатель переработки мусора, бесперебойность оказания услуг и другие критерии.

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