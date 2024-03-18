Подмосковье 18 марта 2024, 14:34 Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по числу участников проекта «Мастера гостеприимства» Пресс-служба проекта «Мастера гостеприимства»

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Почти 3,5 тысячи человек из 88 регионов России подали заявки на участие в молодежном направлении проекта «Мастера гостеприимства». При этом, Подмосковье вошло в топ-3 по количеству зарегистрированных участников. Молодежь получит возможность пройти стажировки и зарекомендовать себя в топовых отраслевых компаниях страны.

Для участников в возрасте от 18 до 35 лет, развивающихся в сфере туризма, в 2021 году открыли молодежное направление. За это время более 14 тысяч ребят заинтересовались проектом.

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«Молодежь находит в проекте единомышленников во разных уголках России, обретает наставников, а многие студенческие идеи воплощаются в реальность и становятся конкурентоспособными на рынке туристических продуктов», — прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

С 2021 года почти 500 представителей Московской области подали заявки на участие в молодежном направлении проекта, восемь из них стали финалистами, а один — победителем. В новом сезоне Подмосковье будут представлять 189 человек.

«Для меня „Мастера гостеприимства“ и платформа „Россия — страна возможностей“ стали местом возможностей и открытий. Благодарна команде за поддержку и реализацию проекта о древнем городе Серпухов», — отметила победительница молодежного направления из Серпухова Татьяна Некрасова.

Организаторы проекта отмечают, что в этом году для участников откроют два трека: проектный и трек для стажировок. Каждый из них пройдет в несколько этапов. Так, на проектном треке участникам предстоит пройти тестирование на проверку базовых знаний о России и презентовать свои проекты. На треке стажировок молодым людям предстоит решить кейс-задания, а также составить резюме и пройти собеседование в онлайн-формате.

Финалисты получат возможность попасть на молодежные фестивали и реализовать свой продукт при поддержке экспертов. Напомним, проект «Мастера гостеприимства» проводят по программе «Социальные лифты для каждого» в рамках нацпроекта «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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