Подмосковье вновь вошло в топ-3 призеров конкурса лучших туристических работников

Уже в третий раз Подмосковье вошло в топ-3 призеров всероссийского конкурса «Лучший в сфере туризма». В этом году лидерство принес заместитель генерального директора по развитию компании «Уездный город» Глеб Шибаев.

По итогам конкурса он стал призером в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму». Награждение состоится 5 октября.

Победители и призеры федерального этапа получают дипломы, сувениры и денежное поощрение в размере 60 тысяч рублей за третье место, 80 тысяч — за второе и 100 тысяч — за первое.

В комитете по туризму Подмосковья отметили, что целью такого конкурса стало повышение качества обслуживания, престижа профессий, востребованности выпускников образовательных центров и привлечение специалистов.

Детали

Каждый год конкурс проводят в два этапа. Сначала на уровне субъектов России и отраслевых объединений в сфере туризма, а после — на федеральном уровне.

Московская область в третий раз входит в тройку призеров — дважды в номинации «Лучший экскурсовод».

В 2015 году третье место на федеральном уровне завоевал гид музея-заповедника «Дмитровский кремль» Роман Сунгуров, а в 2019-м — экскурсовод из Серпухова Людмила Зобкова.