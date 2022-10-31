Подмосковье вошло в топ-3 по количеству участников образовательного проекта «Код будущего» | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 12:34 Подмосковье вошло в топ-3 по количеству участников образовательного проекта «Код будущего»

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Школьники Подмосковья подали более 11,5 тысячи заявок на участие во всероссийском проекте «Код будущего» — это второй результат по стране. Из них 9,6 тысячи учеников выбрали формат обучения офлайн.

«Бесплатные курсы рассчитаны на два года обучения. На занятиях ребята получат углубленные знания в области информационных технологий и изучат самые популярные языки программирования», — сообщила министр государственного управления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Участвовать в образовательном проекте «Код будущего» могут ученики с восьмого по 11 классы подмосковных школ. Для этого нужно заполнить заявку на портале госуслуг. Затем нужно будет пройти вступительный тест. Если он будет сдан успешно, подросток попадет в программу, которая состоит из четырех частей по 36 часов. Занятия можно посещать в онлайн- и офлайн-формате. По итогам каждый участник получит сертификат.

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