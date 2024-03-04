Подмосковье 04 марта 2024, 18:52 Подмосковье вошло в топ-3 по числу переобучившихся в рамках проекта "Демография" жителей Источник фото: unsplash.com

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Расширенное заседание комитета по социальной политике и здравоохранению на тему трудоустройства отдельных категорий граждан состоялось в здании регионального парламента. К обсуждению присоединились также представители подмосковного Минсоцразвития, регионального отделения работодателей, а также профсоюзы.

По словам председателя комитета Андрея Голубева, в Московской области на сегодняшний день фиксируется один из самых низких показателей безработицы. На одного безработного приходится девять вакансий, а на сайте «Работа в России» работодатели разместили более 83 тысяч вакансий.

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Также участники заседания отметили, что многие воспользовались программой переобучения в рамках проекта «Демография». Подмосковье оказалось в тройке лидеров среди регионов по числу жителей, которые прошли переподготовку.

«С этого года обучение в рамках нацпроекта смогут пройти также инвалиды, граждане, ищущие работу по востребованным профессиям, перечень которых определит Правительство РФ, а также те, кто находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет», — пояснил Голубев.

Участники не обошли своим вниманием и вопросы нового правового регулирования в сфере занятости с учетом современного состояния рынка труда. Нововведения будут вводиться поэтапно: 1 января, 1 сентября 2024 года и 1 января 2025 года.

Например, будет расширен перечень критериев, по которым определяется подходящая для человека работа — это и опыт, форма занятости, удаленность работы от места жительства, ограничения по здоровью. Также одной из дополнительных мер поддержки для безработных граждан станет норма — возможность временной или разовой работы до пяти дней в месяц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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