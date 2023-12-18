Подмосковье 18 декабря 2023, 17:01 Подмосковье вошло в топ-3 органических регионов России Unsplash

Читать 360tv в

Московская область оказалась в тройке лидеров органических регионов России. На данный момент в Подмосковье 14 предприятий имеют сертификат «органик».

«Ежегодно Роскачеством выдается органический сертификат производителям со всей страны. Для того чтобы получить документ, необходимо пройти установленную процедуру проверки на соответствие специальным требованиям», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Реклама

Крупнейшими органическими предприятиями в Подмосковья являются: ООО «Шульгино» в Волоколамске, ООО «ПКФ „Блюз“» в Дубне, а также компания «Май» во Фрязине.

Подмосковным предприятиям также напоминают, что начинается прием заявок на третий Национальный органический конкурс среди производителей органической продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».