Подмосковье вошло в топ-3 направлений по бронированию жилья на майские праздники

Подмосковье вошло в топ-3 регионов по бронированию жилья на майские праздники. Об этом говорят данные ЦИАН.

В комитете по туризму Подмосковья рассказали, что в тройку лидеров вошли и Москва с Санкт-Петербургом.

В ведомстве уточнили, что, согласно информации ЦИАН, топ-3 сформировали на основании статистики о посуточной аренде квартир и домов.

На Подмосковье приходится 12% запросов по бронированию комитет по туризму Подмосковья.

Также высокие показатели бронирования на Черноморском побережье России, в Краснодарском крае, Казани, Ставропольском крае, Крыму и Минеральных Водах.

Ранее стало известно, что почти все номера загородных отелей Подмосковья забронировали на майские праздники.

Также Подмосковье вошло в топ-5 направлений внутри России по программе туристического кешбэка.