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    28 апреля 2022, 12:25

    Подмосковье вошло в топ-3 направлений по бронированию жилья на майские праздники

    Анастасия Аброськина

    Подмосковье вошло в топ-3 регионов по бронированию жилья на майские праздники. Об этом говорят данные ЦИАН.

    Подмосковье вошло в топ-3 направлений по бронированию жилья на майские праздники | Изображение 1

    В комитете по туризму Подмосковья рассказали, что в тройку лидеров вошли и Москва с Санкт-Петербургом.

    В ведомстве уточнили, что, согласно информации ЦИАН, топ-3 сформировали на основании статистики о посуточной аренде квартир и домов.

    На Подмосковье приходится 12% запросов по бронированию

    комитет по туризму Подмосковья.

    Также высокие показатели бронирования на Черноморском побережье России, в Краснодарском крае, Казани, Ставропольском крае, Крыму и Минеральных Водах.

    Ранее стало известно, что почти все номера загородных отелей Подмосковья забронировали на майские праздники.

    Также Подмосковье вошло в топ-5 направлений внутри России по программе туристического кешбэка.