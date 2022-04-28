Подмосковье вошло в топ-3 направлений по бронированию жилья на майские праздники
Подмосковье вошло в топ-3 регионов по бронированию жилья на майские праздники. Об этом говорят данные ЦИАН.
В комитете по туризму Подмосковья рассказали, что в тройку лидеров вошли и Москва с Санкт-Петербургом.
В ведомстве уточнили, что, согласно информации ЦИАН, топ-3 сформировали на основании статистики о посуточной аренде квартир и домов.
На Подмосковье приходится 12% запросов по бронированию
комитет по туризму Подмосковья.
Также высокие показатели бронирования на Черноморском побережье России, в Краснодарском крае, Казани, Ставропольском крае, Крыму и Минеральных Водах.
Ранее стало известно, что почти все номера загородных отелей Подмосковья забронировали на майские праздники.
Также Подмосковье вошло в топ-5 направлений внутри России по программе туристического кешбэка.