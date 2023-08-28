Подмосковье 28 августа 2023, 14:16 Подмосковье вошло в топ-3 на первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров ГБУ ДО МО "СШОР Истина"

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Команда Московской области заняла третье место на первенстве России по лыжным гонкам на лыжероллерах среди юниоров. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

В юбилейном, 15-м первенстве России по лыжероллерам участвовали 222 атлета из 30 регионов России. Подмосковье впервые принимало такие соревнования — они прошли на базе СШОР «Истина» в городском округе Истра.

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В общекомандном зачете сборная Московской области заняла третье место. На второй позиции — Ханты-Мансийский АО, а лидером турнира стал Санкт-Петербург.

Победители и призеры получили награды из рук президента Федерации лыжных гонок России и главы Ассоциации лыжных видов спорта России, трехкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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