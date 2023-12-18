Подмосковье 18 декабря 2023, 15:02 Подмосковье вошло в топ-3 на первенстве России по дзюдо Федерация дзюдо России

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Дзюдоисты из Подмосковья выиграли три бронзовые медали Кубка России по дзюдо. Это позволило сборной занять третье место в общекомандном зачете.

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В Минспорте Подмосковья рассказали, что в весовой категории до 81 килограмма среди мужчин на третью ступень пьедестала поднялся Георгий Елбакиев. В женском весе до 48 килограммов бронзу взяла Марина Воробьева. Эльвира Донцова замкнула тройку призеров в весовой категории до 70 килограммов.

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По итогам соревнований сборная Московской области заняла третье место, опередив многие сильные команды, в том числе из Республики Дагестан и Свердловской области. Возглавила зачет команда из Москвы, второй результат за представителями Санкт-Петербурга.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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