Подмосковье 21 декабря 2023, 15:04 Подмосковье вошло в топ-3 на международном турнире по дзюдо в Санкт-Петербурге Федерация дзюдо России

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Сборная Московской области вошла в тройку сильнейших на международных соревнований по дзюдо на призы олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева. В топ-3 оказались и юноши, и девушки.

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В Минспорте Подмосковья рассказали, что дзюдоисты завоевали 15 медалей, из которых семь золотых, одна серебряная и семь бронзовых.

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​В общекомандном зачете и у юношей, и у девушек Московскую область опередили только сборные Москвы и Санкт-Петербурга. Зато ЦФО занял два первых места в общефедеральном зачете с солидным отрывом по баллам.

​Международные соревнования проходили в Санкт-Петербурге. В турнире приняли участие более 1700 спортсменов из 60 регионов России, а также из Греции, Монголии, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Турнир приурочен к 10-летию победы на Олимпиаде в Лондоне вице-президента Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Тагира Хайбулаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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