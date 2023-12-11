Подмосковье 11 декабря 2023, 14:46 Подмосковье вошло в топ-3 на Кубке России по керлингу среди мужчин Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области

Читать 360tv в

Подмосковные спортсмены завоевали бронзовую медаль Кубка России по керлингу среди мужских команд. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

​Подмосковье представили Александр Еремин, Михаил Васьков, Алексей Куликов, Петр Кузнецов и Алексей Тузов. На соревнованиях в Сочи они одержали шесть побед. В матче за третье место обыграли сборную команду Красноярского края со счетом 7:4.

Реклама

​Обладателями Кубка России стали спортсмены из Санкт-Петербурга. Второе место у Краснодарского края, третье — у Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше 3,6 тысячи мероприятий проведут в регионе в преддверии Нового года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».