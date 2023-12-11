11 декабря 2023, 14:46
Подмосковье вошло в топ-3 на Кубке России по керлингу среди мужчин
Подмосковные спортсмены завоевали бронзовую медаль Кубка России по керлингу среди мужских команд. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.
Подмосковье представили Александр Еремин, Михаил Васьков, Алексей Куликов, Петр Кузнецов и Алексей Тузов. На соревнованиях в Сочи они одержали шесть побед. В матче за третье место обыграли сборную команду Красноярского края со счетом 7:4.
Реклама
Обладателями Кубка России стали спортсмены из Санкт-Петербурга. Второе место у Краснодарского края, третье — у Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше 3,6 тысячи мероприятий проведут в регионе в преддверии Нового года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Сочи
Мужчины
Реклама
Реклама