Подмосковье 25 декабря 2023, 17:43 Подмосковье вошло в топ-3 лучших регионов России в 2023 году Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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Тройку лучших регионов по социально-экономическому развитию, благоустройству, качеству жизни и другим показателям определили в России на основании данных 2023 года. В топ-3 вошли Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

«Для нас почетно занять третье место в годовом рейтинге регионов России. Это показатель, что все проведенные нами работы принесли необходимый результат. В следующем году мы не остановимся на достигнутом и продолжим реализовывать крупные проекты», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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В пресс-службе Министерства благоустройства Московской области уточнили, что годовой рейтинг — это среднее арифметическое полученных за 12 месяцев оценок. В течение этого времени проводились исследования по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни. Общий балл Московской области составил 74,302.

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