Подмосковье 26 декабря 2022, 10:28 Подмосковье вошло в топ-3 итогового рейтинга регионов России Подмосковье заняло 3-е место в итоговом рейтинге регионов России по версии РИА Рейтинг Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Московская область вышла на третье место в итоговом рейтинге российских регионов по версии агентства РИА Рейтинг. За год Подмосковье поднялось на одну позицию.

Эксперты оценили качество жизни в субъектах России, их социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие жителей. Также критериями стали уровень научно-технологического развития и приверженность жителей здоровому образу жизни. Рейтинговый балл представлял собой среднее арифметическое значение баллов, которые регионы получили в 2022 году по всем этим показателям.

Реклама

Высший балл — 83,604 — набрала Москва. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 81,769 балла. Московская область набрала 73,187. Также в пятерке лидеров оказались Татарстан и Ханты-Мансийский АО — Югра.

Реклама

Ранее стало известно, что подмосковная особая экономическая зона «Дубна» заняла вторую строчку национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России в 2022 году.