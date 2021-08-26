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    26 августа 2021, 05:15

    Подмосковье вошло в топ-3 медиарейтинга регионов по реализации нацпроектов

    Ирэна Вороник

    Московская область заняла третье место в медиарейтинге самых упоминаемых в СМИ российских регионов, если говорится о реализации национальных проектов. Как сообщила пресс-служба правительства региона, таковы результаты исследования компании «Медиалогия».

    Подмосковье вошло в топ-3 медиарейтинга регионов по реализации нацпроектов

    На первом месте по этому показателю оказалось Приморье, вторую строчку занял Краснодарский край. Для создания рейтинга было проанализировано более 66 тысяч источников.

    По данным СМИ, в Московской области уже удалось восстановить более половины всех дорог, запланированных к ремонту на текущий год. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, уже построено более 65 километров комфортабельных тротуаров.

    В Подмосковье приземлились все четыре самолета Минобороны РФ, которые проводили эвакуацию граждан из Афганистана. На бортах в Россию прибыли граждане нескольких стран, в том числе Белоруссии и Украины. Всем прибывшим предстоят процедуры по дезинфекции от коронавируса.