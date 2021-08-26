Подмосковье вошло в топ-3 медиарейтинга регионов по реализации нацпроектов

Московская область заняла третье место в медиарейтинге самых упоминаемых в СМИ российских регионов, если говорится о реализации национальных проектов. Как сообщила пресс-служба правительства региона, таковы результаты исследования компании «Медиалогия».

На первом месте по этому показателю оказалось Приморье, вторую строчку занял Краснодарский край. Для создания рейтинга было проанализировано более 66 тысяч источников.

По данным СМИ, в Московской области уже удалось восстановить более половины всех дорог, запланированных к ремонту на текущий год. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, уже построено более 65 километров комфортабельных тротуаров.

В Подмосковье приземлились все четыре самолета Минобороны РФ, которые проводили эвакуацию граждан из Афганистана. На бортах в Россию прибыли граждане нескольких стран, в том числе Белоруссии и Украины. Всем прибывшим предстоят процедуры по дезинфекции от коронавируса.