Подмосковье 10 февраля 2023, 13:58 Подмосковье вошло в топ-20 регионов России по качеству жизни

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Агентство стратегических инициатив представило рейтинг регионов России по качеству жизни. Подмосковье вошло в двадцатку лучших субъектов страны по этому критерию.

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При составлении рейтинга учитывались более 140 показателей. Среди них доступность и качество образования и медицины, инфраструктура населенных пунктов, чистота улиц и возможности для занятий искусством и спортом. На качество жизни влияют также экология, уровень зарплат, условия для инвалидов, безопасность и легкость получения государственных услуг. Немалую роль в оценке регионов сыграло благоустройство.

«В прошлом году мы благоустроили 17 пешеходных зон, 19 скверов, 11 парков и набережных, 15 пляжей. Изменения коснулись более 3,2 миллиона человек», - рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В 2022-м были построены пять скейт-парков и восемь игровых зон, установлено 199 детских площадок по программе губернатора Андрея Воробьева. Новое уличное освещение по проекту «Светлый город» появилось в 159 пунктах.

Два года подряд Подмосковье показывает хорошие результаты в рейтинге АСИ. Большинство опрошенных отмечают удовлетворенность жизнью в регионе.