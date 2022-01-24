Подмосковье вошло в топ-10 самых успешных регионов России

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) составил рейтинг самых успешных российских регионов по итогам III квартала 2021 года. В лидеры удалось выбиться Москве, ЯНАО и ХМАО. Московская область заняла пятое место.

Первую строчку рейтинга по индексу экономического потенциала заняла Москва, сообщила газета «Известия».

«Под экономическим потенциалом в данном исследовании понимается уровень развития реального сектора экономики, определяемый принятыми критериями его оценки, приведенными ниже, на соответствующей территории», — уточнили составители списка.

Специалисты учитывали средний уровень зарплаты, размер уплаченных НДС и общую прибыть предприятий. По этим показателям в первую десятку удалось войти ЯНАО, ХМАО, Петербургу, Подмосковью, Красноярскому краю, Тюменской, Свердловской областям, а также Татарстану и Иркутской области.

В самом конце списка оказались Томская область, Карелия, Приморский край, Калужская, Оренбургская, Сахалинская, Мурманская, Тульская, Воронежская области и Якутия.

По словам экспертов, результаты исследования являются закономерными. При этом пока рано говорить о полном восстановлении экономики в регионах.