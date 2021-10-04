Подмосковье вошло в топ-10 регионов по готовности к переписи населения

Московская область вошла в топ-10 регионов по готовности к Всероссийской переписи населения, которая будет проходить с 15 октября по 14 ноября. Зампред правительства Подмосковья Мария Нагорная сообщила, что жителям предстоит ответить на 33 вопроса.

«Я хотела бы поблагодарить глав всех округов и коллег, потому что подготовка к переписи в Московской области ведется более полугода. И на данный момент мы входим в топ-10 по готовности к переписи населения», — доложила Нагорная.

В ходе переписи жителям Подмосковья зададут вопросы, в том числе касающиеся жилищных условий, источников денежных средств, работы, образования, владения языками, национальной принадлежности и гражданства.

«Обращаю внимание, что все ответы предоставляются в свободной форме, без подтверждения каких-либо данных и не носят персонального характера. То есть все сведения обезличены», — отметила Нагорная.

Согласно данным Росстата на 1 января 2021 года, численность населения Московской области составляет 7,7 миллиона человек. К концу года этот показатель может возрасти до восьми миллионов. Последнюю перепись в Подмосковье проводили в 2010 году. В ней приняли участие 95% жителей.

«Поэтому, к сожалению, 2010 год не дал нам полных сведений о жителях. И я прошу обратить внимание, что правильно было бы, если бы мы обеспечили охват 100% населения», — заявила зампред.

Нагорная подчеркнула, что формы, в которых будут проводить перепись, позволят охватить 100% жителей Подмосковья. Самый удобный способ пройти ее — на портале госуслуг, где для подготовки к переписи уже зарегистрировали более 4,5 миллиона жителей. Также она будет проходить в МФЦ и на переписных участках.

«Переписные участки будут организованы по системе избирательных. Поэтому нашим жителям будет комфортно и удобно по известному адресу прийти и поучаствовать в переписи», — рассказала она.

Всего в Подмосковье будут задействованы свыше 16 тысяч переписчиков.

«Необходимо отметить, что жителю не нужно будет несколько раз участвовать в переписи. Когда каждый человек пройдет перепись, он получит на свой телефон QR-код, который можно будет просто предъявить, если домой придут переписчики», — отметила Нагорная.

Переписчика можно будет отличить по специальной одежде. Он будет в жилете и с планшетом. Он должен предоставить не только удостоверение переписчика, но и документ, удостоверяющий его личность.

В подготовке к переписи участвуют все главы городских округов. Работают и волонтеры.

«У нас сформировано 60 волонтерских штабов — по количеству муниципальных образований. Волонтеры будут помогать проходить перепись в МФЦ, в клубах „Активного долголетия“, на „Госуслугах“. И любой человек сможет попросить волонтера о помощи для ответа на вопросы или регистрации на „Госуслугах“», — объяснила Нагорная.

Полностью готовы к переписи 54 городских округа.

«А Богородский, Жуковский, Каширу, Клин, Можайск и Ступино прошу немного организовать работу, потому что отсутствует помощь с помещениями, а также отсутствует достаточное количество переписчиков и волонтеров», — добавила она.