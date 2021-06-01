Подмосковье вошло в топ-10 регионов по «экономическому здоровью»

Московская область вошла в топ-10 рейтинга «экономического здоровья» регионов, составленного агентством «Эксперт РА». Об этом сообщил РБК.

Экономическое здоровье регионов определяли, исходя из оценки благосостояния населения, положения бизнеса и устойчивости местного бюджета. Самыми состоятельными регионами авторы исследования назвали те, в которых валовой региональный продукт (ВРП) на 50% и более формируется за счет добывающих отраслей.

Первое место в рейтинге по итогам 2020 года заняла Сахалинская область. В десятку лидеров также вошли Московская область, Ханты-Мансийский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Якутия, Тюменская и Магаданская области, Москва, Петербург.

В целом уровень экономического здоровья населения на фоне пандемии снизился почти во всех регионах, кроме Калмыкии, Ингушетии, Чукотки, ЯНАО и Ленобласти. Субъекты смогли повысить свои позиции в рейтинге благодаря росту реальных доходов населения.

Подмосковье ранее также вошло в топ-5 регионов по социально-экономическому развитию.