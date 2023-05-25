Подмосковье 25 мая 2023, 12:13 Подмосковье вошло в топ-10 по числу дипломантов шестого сезона всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

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Почти четыре тысячи человек приняли участие в шестом сезоне всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Из них 57 дипломанта представляли вузы Московской области. Таким образом, Подмосковье вошло в топ-10 лидеров по количеству победителей и призеров.

Проект «Я — профессионал» реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования России. Олимпиада прошла по 73 направлениям — от филологии до робототехники. Организаторы отметили, что количество участников выросло по сравнению с прошлым сезоном почти на две тысячи.

«Каждый год олимпиада прирастает новыми направлениями, которые отражают актуальный запрос молодежи и полностью соответствуют вызовам времени. „Я — профессионал“ — значимое событие как для академической, так и для профессиональной среды», — рассказала руководитель олимпиады Валерия Касамара.

В десятку самых популярных направлений олимпиады вошли: «Лечебное дело и педиатрия», «Математика», «Психология», «Дизайн», «Экология», «Материаловедение и технологии материалов», «Социология», «Экономика», «Строительство» и «Биотехнологии».

«Дорогие дипломанты, поздравляю вас с окончанием сезона! Вы продемонстрировали отличную подготовку и глубокие знания. Впереди вас ждет насыщенная программа: стажировки, образовательные форумы и школы, а некоторых выпускников — поступление в магистратуру, ординатуру и аспирантуру», — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Теперь участникам предстоит пройти стажировки у ведущих работодателей страны и партнеров олимпиады. На карьерном портале ребятам доступно более 350 вакансий. Кроме того, дипломанты «Я — профессионал» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

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