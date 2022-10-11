Подмосковье вошло в топ-10 лидеров регионов по благополучию населения | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 11:10 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Подмосковье вошло в топ-10 лидеров регионов по благополучию населения РИА «Новости»: Подмосковье вошло в десятку регионов с самым благополучным населением РИА Новости

Читать 360tv в

Московская область заняла десятое место в рейтинге регионов России по благополучию населения за 2021 год. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, второе место в списке занял Чукотский автономный округ, а тройку замкнула Магаданская область.

Реклама

Москва находится на шестом месте, Санкт-Петербург стал восьмым. В топ-10 регионов также вошли Карачаево-Черкесия, Тыва и Ингушетия.

Реклама

Ранее аналитики сервиса SuperJob рассказали, как выросли заработные платы IT-разработчиков за год. Из-за динамики курсов валют стоимость услуг отечественных специалистов выросла в цене на 40% и более.

Средние зарплаты у разработчиков PHP в Москве после уплаты налогов в месяц составляют 250 тысяч рублей, а максимальные — 500 тысяч рублей.

Разработчикам на языке Golang, по средним оценкам, готовы платить на рынке 280 тысяч рублей, а программистам Java предлагают среднюю оплату в 270 тысяч рублей.

0 0 0 0 0 0