Подмосковье вошло в список регионов с наибольшим числом частных сыщиков

Аналитики Росстата назвали российский регион с самым большим числом частных сыщиков и детективных агентств. На начало года в стране зарегистрировались 63 юридических лица и 615 индивидуальных предпринимателей из этой сферы.

Уточняется, что выбор таких специалистов обширнее всего в Москве. Здесь насчитано 132 детектива. Второе место заняло Подмосковье — 132 сыщика. Третьим стал Санкт-Петербург, сообщило «Радио 1».

Частный детектив Олег Пытов рассказал, какие мотивы и цели чаще всего преследует заказчик.

«К нам обращаются адвокаты, обращаются юридические компании, обращаются просто предприниматели или юридические лица с просьбой собрать информацию о контрагентах, проверить добросовестность, добропорядочность своих деловых партнеров», — пояснил он.

Помимо прочего, сбор данных может быть по какому-либо гражданскому судопроизводству. Пытов отметил, что взаимодействие с государственными органами пока не утверждено. По его словам, частного сыщика необходимо наделить определенными правами. Только тогда такие специалисты смогут наравне с полицейскими помогать гражданам.