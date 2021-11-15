Подмосковье вошло в пятерку лидеров по уровню вакцинации от коронавируса

Московская область вошла в пятерку лидеров по уровню вакцинации от коронавируса. При этом по числу привитых жителей старше 60 лет регион занимает 14-15-е место. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что самой уязвимой перед коронавирусом категорией являются жители старше 60 лет.

«Цифры говорят о том, что и смертность, и госпитализация в основном касаются жителей 60+. 50+ тоже цепляет, но все же 60+ наиболее уязвимы», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что по количеству вакцинированных жителей этой возрастной категории Московская область входит в топ-15 регионов. Пожилые в Подмосковье прививаются реже, чем молодежь, ведь по массовой вакцинации населения регион попал в пятерку лидеров.

«Наша задача вместе с врачами — еще раз уделить внимание, попросить, позаботиться о жителях, которые рискуют оказаться как минимум на койках наших стационаров», — отметил глава региона.

Андрей Воробьев подчеркнул, что по итогам прошлой недели врачи выписали из больниц больше пациентов, чем госпитализировали.

«Задача врачам — активно работать по плановой медицинской помощи. Вы знаете, огромный спрос на качественную работу первичного звена. На это мы направим дальше наши дальнейшие усилия», — подчеркнул он.

Губернатор также призвал обратить внимание на удобство жителей при использовании QR-кодов. Кому-то комфортно показывать их через телефон, а кому-то — на бумажном носителе. Чтобы учесть интересы каждого, нужно сделать удобную и доступную систему, которая позволит получить QR-код в любом из этих форматов, подчеркнул Андрей Воробьев.