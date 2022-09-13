Подмосковье стало одним из 24 регионов России с высоким уровнем управления финансами | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 12:47 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье стало одним из 24 регионов России с высоким уровнем управления финансами

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Минфин России составил рейтинг регионов по качеству управления финансами. За основу взяли данные прошлого года. Подмосковье стало одним из 24 субъектов с лучшими показателями.

Эксперты оценили управление финансами регионов по семи разделам и 80 показателям.

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Они характеризуют качество планирования бюджета, его исполнения, управления госдолгом, управления собственностью и оказания услуг, финансовые отношения с муниципалитетами, а также открытость данных и выполнение президентских указов.

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Последний раз регион получил такой высокий балл в 2015 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил лучших финансистов Подмосковья в преддверии их профессионального праздника.

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